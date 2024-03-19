وصول جثامين الرهبان الثلاثة لدير الأنبا صموئيل بالمنيا

وصل اليوم الثلاثاء، موكب جثامين الثلاثة رهبان المصريين ، الذين استشهدوا في جنوب افريقيا، لدير الأنبا صموئيل بالصحراء الغربية في المنيا.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد ، على أسر الضحايا الرهبان الثلاثة ، شهداء جنوب إفريقيا خلال مراسم تشييع الجثامين لمثواها الأخير ودفنهم ، بعد تعرضهم لـ اعتداء إجرامي بدير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنباء صموئيل المعترف في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، صلاة التجنيز على الثلاث رهبان ضحايا حادث جنوب إفريقيا ، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، رفقة مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس، وخورس الألحان.

من جانبه أشار الراهب القس انجليوس، مسؤول العلاقات العامة والأمن بدير الأنبا صموئيل المعترف، بجبل القلمون، غرب مركز العدوه شمال المنيا، إلى وصول جثامين الــ3 رهبان ضحايا حادث جنوب أفريقيا ، بطافوس الدير(مدافن الرهبان)، عقب وصولهم من الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة ، بحضور رهبان الدير ، وأسر الضحايا من محافظتي أسيوط وسوهاج ، وبحضور قيادات سياسية وشعبية بالمحافظة.

وكشف الراهب انجليوس ، عن بدء مراسم الدفن، برئاسة الأنبا باسيليوس ، أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل، بمسيرة يطلق عليها (الزفة)، للرهبان ، وهي ضمن تقاليد الدير ، حيث تحمل الجثمان ويطوف بها المشيعين الدير ، مرددين الترانيم الدينية، يعقبها الدفن.

وكانت الجثامين وصلت فجر يوم الثلاثاء، من جنوب افريقيا في مطار القاهرة ، وتوجهت للكاتدرائية لصلاة الجنازة الثانية للرهبان ، حيث اقيمت للرهبان جنازة ، أول أمس الأحد بكاتدرائية القديسة السيدة العذراء والشهيد مار مرقس الرسول ، في باركڤيو - چوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، وترأس صلوات الجنازة الأولي الأنبا بولس، أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا چوزيف ، أسقف ناميبيا وتوابعها، والأب القس إليشع رزق، كاهن كنيسة القديس مارمرقس بواشنطن، بعد أن أنابهم البابا تواضروس الثانى، لحضور صلوات الجنازة.

وكانت 3 مناطق بصعيد مصر ، وتحديدًا في محافظات أسيوط وسوهاج ، شهدت مراسم جنازة عن بعد، أمس الأول الأحد ، حيث تجمعت أسر الرهبان المصريين الشهداء الثلاثة ، الذين استشهدوا ، الثلاثاء الماضي ، بالدير القبطى جنوب افريقيا ، ليحضروا جنازة ابنائهم عبر شاشات المحطات الفضائية المسيحية ، وعبر شاشات الهواتف المحمولة ، لصفحات التواصل الإجتماعي لتلك المحطات.