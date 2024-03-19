مني عبدالغني زوجة رجل شرير بـ "قلع الحجر" (حوار)

تخوض الفنانة والإعلامية مني عبدالغني، السباق الرمضاني بزوجة رجل شرير، من خلال مسلسل " قلع الحجر " والتى تجسد فيه دور الزوجة الطيبة، ولكنها تجمعها مشاهد صعبة مع الفنانة، و يتحدث المسلسل عن قضايا الصعيد، وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

المسلسل من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

" الوفد " كان لها حوار مع الفنانة والإعلامية مني عبدالغني، حول مشاركتها فى المسلسل، وعملها الإعلامي، وحياتها الفنية .

كلميني عن دورك فى مسلسل قلع الحجر ؟

أنا بجسد دور سيده أسمها تحية زوجة العمدة محمد الفرماوي الذى يجسده الفنان محمد رياض، وعندنا أربع أبناء بنتين وولدين، وتلعب الفنانة سوسن بدر أخت زوجي والفنان عبدالعزيز مخيون زوجها، لأفته أنها عائلة لطيفة جدا، ولكن يحدث بينهم صراعات ومشاكل، ولكن أنا بقوم بدور الزوجة الطيبة، التي تلوم زوجها دوما على أفعاله الشريرة، وتدافع عن حقوق الناس، ولكن هناك مشاهد صعبة بيني وبين الفنانة سوسن بدر.

ما هى المعايير التى تعتمدي عليها فى أختيار أدوارك ؟

أنا لما كلمني الأستاذ حسني صالح مخرج المسلسل، وأنا كنت نفسي أشتغل معاه من زمان، لكونه مخرج متميز جدا وبتابع أعماله التى حققت جميعها نحاجا قويا، بالأضافة إلى كونه صعيدي، وأنا عندي عشق للصعيد وجسدت الشخصية الصعيدية قبل ذلك فى مسلسل أفراح أبليس، وعندما تحدث عن الفكره وأعطاني بعض النقاط عن المسلسل، تحمست جدا، وبعدين لما قرأت وجدت أن الكاتب أحمد وفدي، عامل شغل وحوار رائع جدا وممتمع وجو عائلي وفيه قيم وفكرة ورسالة وهذه هي المعايير التي أختار أدواري علي أساسها.

كلميني عن صعوبات الدور .. واللهجة الصعيدية ؟

اللهجة الصعيدية جميلة ولكنها تحتاج إلى تدريب مكثف وهو ما قومت به، حيث أنني تدربت تدربت قويا على اللهجة الصعيدية، لكي أستطيع تنفيذ الدور على أكمل وجه، كما أن هناك حفظ كثيف نتيجة للتصوير لعدد ساعات كبيرة، وذلك بنصور فى أماكن بعيدة وتحتاج إلى سفر وهو ما يكون متعب علينا.

ماذا عن كواليس المسلسل ؟

الكواليس جميلة وممتمعة خاصة أننا بنصور وسط الطبيعة الخلابة وجو الصعيد الممتع، وكل كاست العمل جميل والفنانة لقاء سويدان، والوجوه الجديدة لطاف جدا، وكنا نجلس نتغدي كلنا مع الفنانة سوسن بدر والفنان محمد رياض، وكنا نشعر أننا كلنا عائلة قى جو مبهج.

ما الدور الذى تتمني تقديمه ؟

ليس هناك دور معين، ولكن أنا بقدم المرأة العربية فى مشكلاتها وقضايها المهمة، وأى قضية تخص المرأة وقضاياها، وليس لدي مانع أن أجسدها فى كل الموضوعات.

كيف تري المنافسة فى السباق الدرامي ؟

مسلسل قلع الحجر هو المسلسل الصعيدي الوحيد بين الأعمال، والأعمال الصعيدية مبهجة ولها، ولكن بالطبع سيكون هناك منافسة عالية بين باقي الأعمال، والشركة المتحدة عاملة موضوعات مختلفة وإيجابية نظرا لأنها دائما ما تلقي الضوء علي طباعنا وأخلاقنا وجايبة النجوم كلهم هذا العام، والعمل الجيد هو من سيظهر ويتابعة الجمهور، وأكيد كلهم جيدين، وأتمني النجاج لمسلسل قلع الحجر، و أن ينال أعجاب الجمهور، خاصة أن كل سبل النجاح قائمة له، ولكن المنافسة والتعدد دائما ما يصب فى صالح مصر، لتكون دائما رائدة الفن فى العالم العربي.

كلميني عن العمل الإعلامي لكي ؟

أنا محافظة علي وجودي فى برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبو " وبقالي أثني عشر عاما بقدمه، ودائما ما يكون الأستاذ محمد سامي مهتم بقضايا المرأة ودائما ما ننقاش ونتابع كل الملفات التى تهمها، ونتمي أن ننفع الناس بإذن الله .

هل الفنانة المحجبة تواجه معانا فى أختيار الدور ؟

انا لا يعنيني حجم الدور، ولكن المهم أن يكون هناك مصداقية فى العمل، والأرزاق بيد الله.

ماذا عن الأعمال القادمة ؟

أنا بجهز أغنية عن عيد الأم ، والأخري عن رسول الله.