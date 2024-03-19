مسلسل عتبات البهجة 9|حازم إيهاب يطالب خالد شباط بعدم رفض صفقة المخدرات

تبدأ احداث الحلقة التاسعة من مسلسل “عتبات البهجة” بمداعبة بهجت "يحيى الفخراني" لعرفان "صلاح عبد الله" و احساسة بتغير في سلوكة، تجلس علية "سماء إبراهيم"مع ابن صديقتها جانيت و هو يعلمها كيف تتبع أثر عرفان، تتصل علية بعرفان و تطلب منه الحضور لتناول الطعام و يخبرها ان لديه عمل و تسألة عن مكانة و يكذب عليها، يجلس عرفان مع سعاد و يتبادلون حديث عاطفي، تذهب علية لعرفان بعد ان حددت موقعة على التليفون و لكنها تجده بمفردة و يسألها "انتي بترقبيني و بتشهري بيا عند جانيت".

صلاح عبد الله وسماء إبراهيم



يجلس تيتا"عنبة" مع لولا الراقصة و يسمعها كلمات غنوته الجديدة عن الأصدقاء ثم يتركها و يغادر بيتها.

يتحدث بهجت مع طلاب السنتر و يطلب منهم ان يكون بينهم إحترام متبادل، كما يطلب منهم الحفاظ على وقتهم، يتجادل معه بعض الطلاب و يطلب منهم بهجت فهم الكلام قبل النطق به.

خالد شباط وبسنت أبو باشا



تذهب جميلة "بسنت أبو باشا"لمنزل أسامة "أحمد أبو رية" للأطمئنان على أخوها عمر"خالد شباط"، و تطلب منه ان يعود للمنزل و يرفض، يعاتب عمر أسامة على زيارة جميلة بعد ان علم انه كان يعلم.

يسأل فريد"حازم إيهاب" عمر عن عدم قبولة صفقة المخدرات و يخبرة انه يرفض صفقات كثيرة و هذا يضر العمل، يطلب منه فريد بلهجة حادة ان يقبل كل العمليات التى تعرض علية.

صلاح عبد الله ويحيي الفخراني وصفاء الطوخي



تحول نعناعة "جومانا مراد" الحديقة لكافيتريا بمساعدة حنفي "محسن منصور"و يتعجب زوجها عيطة "علاء مرسي" من |أفعالها، يسأل حنفي نعناعة عن ردها على طلب زواجه من فلة "هنادي مهنا" و تراوغة، يخبر بهجت عرفان ان ما تفعلة نعناعة ليس طموح و لكنه جشع، يعاتب بهجت نعناعه على تصرفها و لكنها تعايره بمشاكله، و يتوعد لها.

خالد شباط وبسنت أبو باشا



يسأل بهجت عرفان عن علاقته بسعاد و يخبره عرفان انها مشاعر أحسها للمرة الاولى، و يحذر بهجت عرفان من علية لو علمت بالامر.

يجلس بهجت وحيدا في غرفته و يقرر الاتصال بعمر و لكنه يتراجع، يجلس عمر في كافية وحيدا و يقرر هو الاخر الاتصال بجده و يتراجع ايضا.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

عنبة



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

