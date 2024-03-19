ضبط عنصرين إجراميين بمخدرات قيمتها 2.1 مليون جنيه بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية- القنطرة غرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما على النحو التالى:

(عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

(عاطلَ "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً.