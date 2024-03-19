الأرصاد: تحسن في حالة الطقس غدا.. وتحذير من تخفيف الملابس

شهدت أمس أغلب أنحاء الجمهورية حالة سريعة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة كانت رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

كما نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية، غدا استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الارصاد من عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.