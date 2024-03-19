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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل صدفة| خالد الصاوي يخطف ريهام حجاج فى الحلقة التاسعة

ريهام حجاج وخالد
ريهام حجاج وخالد الصاوي

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بمفاجأة لصدفة "ريهام حجاج" عندما اكتشفت أن خاطفها هو فؤاد "خالد الصاوي" ففرحت جدا، الأمر الذي استغربه فؤاد، وكان سبب خطفه لها أنه ظن أن هى من ذهبت لزوج ابنته "تامر يسري"، وأخبرته بأنها تخونه مع معتز "فراس سعيد".
 

ريهام حجاج وخالد الصاوي 

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"
حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.

شخصية خالد الصاوي 
يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل  صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc 

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

 

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

 

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