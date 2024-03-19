الوفد يحاور الفنان محمد رياض بعد نجاح "قلع الحجر"

"قلع الحجر" دراما تناقش قضايا الصعيد مستوحاه من قصة حقيقية

الدراما الصعيدية الحصان الرابح فى سباق رمضان

تدربت كثيرا على اللهجة الصعيدية حتى أصبحت اتكلم صعيدي



يعتبر مسلسل " قلع الحجر "، العمل الفني الوحيد فى دراما رمضان 2024، الذي يتحدث عن الصعيد وقضاياه، وتتميز الدراما الصعيدية بالجماهيرية الشديدة بين المشاهدين، نظرا لطبيعة الصعيد الخاصة والتى لا يعرفها الكثير من المشاهدين، ويطل علينا الفنان محمد رياض، بشخصية صعيدية، والذي يحافظ بمسلسله "قلع الحجر"، على المشاركة في موسم دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، بعدما شارك في مسلسل الاختيار 3" سنة 2022، و"المداح 3" العام الماضي.



وتدور قصة " قلع الحجر " في إطار درامي اجتماعي تشويقي يتحدث عن قضايا الصعيد ويركز على حقوق المرأة، وهو مستوحي من أحداث حقيقية، حيث تدور أحداثه فى منطقتى "النوبة" و"قمولة" فى صعيد مصر، يشارك إلى جوار الفنان محمد رياض في هذا العمل، عدد من النجوم بينهم: سوسن بدر، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وعبدالعزيز مخيون، وحسن العدل، ومنى عبدالغني، ومدحت تيخا، ورانيا فريد شوقي، ومروة عبدالمنعم، ومفيد عاشور، وياسر علي ماهر، وسميرة عبدالعزيز، وياسمين جمال عبدالناصر، وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج حسني صالح.



" الوفد " كان لها لقاء مع الفنان محمد رياض، تحدث فيها لنا عن مسلسل " قلع الحجر " وحياته الفنية.



كلمني عن دورك فى مسلسل "قلع الحجر" ؟



أنا بجسد شخصية رجل صعيدي، والعمل يناقش أحد قضايا الصعيد والعادات والتقاليد التى مازالت موروثة، فى أحداث قوية وملحمة درامية رائعة، أتمني أن تنال إعجاب الجمهور، ومش عاوز أحرق الدور أكثر من كده، عاوز الجمهور يستمتع بالمشاهدة من خلال حلقات المسلسل.



كلمني عن كواليس العمل وصعوبات التصوير؟



كواليس العمل لطيفة وشئ رائع وممتمعة مع عمالقة الفن فأنا بصحبة المتألقة سوسن بدر والفنان الكبير رياض الخولي ، ورانيا فريد شوقي والفنان عبدالعزيز مخيون والعديد من النجوم مش عاوز أنسي حد منهم، ومخرج متخصص فى الدراما الصعيدية المبدع حسني صالح، وعن صعوبات العمل تكمن فى أن الأعمال كل سنة تبدأ متأخرة، مما يجعلنا نواصل التصوير لعدد ساعات طويلة جدا، ممكن أن تصل لمدة 18 ساعة، نتيجة أن كل صناع العمل يريدون أن يلحقون بشهر رمضان.



الإطلالة الصعيدية واللهجة الصعيدي لسيت سهلة .. كيف تغلبت على ذلك ؟



بالفعل، ولكن أنا تدربت كثيرا على اللهجة الصعيدية، كما أن هناك شخص متخصص فى اللهجة الصعيدية ومصحح لغوي يصحح لنا اللهجة، وما ساعدني فى الدور أنني لست أول مرة أقدم شخصية صعيدية، ولكن قدمتها قبل ذلك فى مسلسل الضوء الشارد ومسلسل رحيل وزهرة ومسلسل بنت القبائل، وهناك أشخاص متخصصة فى اللبس واللأكسسورات والحركة، كذالك معانا مخرج عبقري وهو حسني صالح، وهو مخرج متخصص فى الدراما الصعيدية، ويجيد الدراما الصعيدية بكل أشكالها، كل هذه العوامل كان لها دور كبير في تيسر تقديمي للشخصية بشكل جيد جدا، لدرجة أني أصبحت أتحدث باللهجة الصعيدية .



كيف تري المنافسة فى شهر رمضان ؟ وهل الأعمال الصعيدية رهان كسبان فى الدراما ؟



اتمني النجاح لمسلسل " قلع الحجر " خاصة أننا تعبنا جدا فى التجهيزات والتصوير خاصة أنه مكتوب بشكل جميل ومخرج عبقري، والمسلسل يضم عدد كبير من الفنانين التقال، وأكيد كل فريق عمل يقوم ببذل مجهود كبير لكي يرضي الجمهور.



الأعمال التى تتحدث عن الصعيد عندما تكون مكتوبة بشكل جيد وأداء واقعي ومخرج يعلم خبايا الصعيد، أكيد هيكون حصان ربحان فى دراما رمضان، خاصة أن هذه النوعية من الدراما لها جمهور كبير، واللهجة الصعيدية محببة عند الناس، ويزداد الانجذاب إليها مع الخروج عن النمط التقليدى للموضوعات الصعيدية.



قدمت أعمال كثيرة ما الدور الذى تسعي لتقديمة ؟



الحمد لله، فأنا قدمت أكثر من 150 عملاً، ما بين أدوار متنوعة سواء دينية أو تاريخية أو رومانسية، كذلك قدمت الشخصية الطيبة والشخصية الشريرة، والحقيقة أنني سعيد بكل ما قدمته، فأعتز جداً بالمحامي الشرير في «لعبة إبليس»، وشيخ الغفر الشرس في «كفر دلهاب»، وصفوت الصحافي الانتهازي في الجزء السادس من «ليالي الحلمية»، وأيضاً دوري في «رحيم»، والشيمي رضوان في مسلسل «النمر» مع محمد عادل إمام، وضابط الأمن الوطني في مسلسل «الاختيار 3»، إلى جانب ذلك أنا أعتز كثيراً بأدواري الدينية والتاريخية، مثل مسلسل «ابن حزم»، و«ابن حنبل»، وقد أحبهما الجمهور كثيراً ويحرص على مشاهدة هذه الأعمال عندما تعرض، فهي أعمال لها جماهيرية كبيرة