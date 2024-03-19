الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

الأضرار السلبية لتناول الشاي بالحليب .. آثار جانبية متعددة

الشاي بالحليب
الشاي بالحليب

يمكن أن يكون شرب الشاي بالحليب يومياً مفيداً إذ يحتوي على مضادات أكسدة، لاسيما أن بعض أنواع الشاي تساعد على تحسين الهضم وزيادة الاسترخاء ودرجة اليقظة الذهنية.

الشرب المفرط للشاي بالحليب


لكن الشرب المفرط للشاي بالحليب له آثار جانبية متعددة يمكن أن تحدث خصوصاً أن الحليب المضاف يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية من بينها تقليل فوائد مضادات الأكسدة، وتشمل الآثار الجانبية المترتبة على شرب الشاي بالحليب ما يلي وفق تقرير نشره موقع DNA India.
الانتفاخ

إن شرب الكثير من الشاي بالحليب يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من الانتفاخ

الإمساك

كما أن الإفراط في تناول الشاي بالحليب يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم، ما يؤدي إلى مضاعفات تشمل الإصابة بالإمساك.
التوتر

يمكن أن يسفر الإفراط في تناول الشاي بالحليب في الواقع إلى ظهور أعراض القلق

الأرق

يحتوي الشاي على الكافيين، الذي يمكن أن يعطل دورة النوم والمعاناة من الأرق

اختلال ضغط الدم

إن استهلاك الكثير من الشاي بالحليب يرتبط بالتسبب في اختلال توازن ضغط الدم

الصداع

ومن بين الآثار الجانبية للشاي بالحليب تعزيز الجفاف والذي يمكن أن يصل إلى حد المعاناة من الصداع

حب الشباب

وثبت أن تناول الكثير من الشاي بالحليب يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

 

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