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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3%

البنك المركزي المغربي
البنك المركزي المغربي

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي عند 3% اليوم الثلاثاء قائلا إن سياسته النقدية تساعد على خفض التضخم.

 

البنك المركزي المغربي

 

قال البنك المركزي المغربي في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 2.2% هذا العام من 6.1% العام الماضي.

 

وأضاف البنك المركزي المغربي أن النمو سينخفض ​​إلى 2.1% هذا العام من 3% في 2023 بسبب الجفاف.

 

ويتوقع البنك المركزي المغربي أن يتراجع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 2.5 مليون طن بالمقارنة مع 5.5 مليون العام الماضي.

 

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البنك المركزي المغربي

 

البنك المركزي المغربي

 

وعلى الرغم من التوقعات البنك المركزي المغربي بارتفاع إيرادات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بالمقارنة مع 0.6% قبل عام وذلك في ظل استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.

 

وذكر البنك المركزي المغربي أن العجز المالي سيظل مستقرا عند 4.4% هذا العام قبل أن ينكمش إلى 4%، مشيرا إلى خفض الدعم وزيادة إيرادات الضرائب.

 

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