البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3%

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي عند 3% اليوم الثلاثاء قائلا إن سياسته النقدية تساعد على خفض التضخم.

البنك المركزي المغربي

قال البنك المركزي المغربي في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 2.2% هذا العام من 6.1% العام الماضي.

وأضاف البنك المركزي المغربي أن النمو سينخفض ​​إلى 2.1% هذا العام من 3% في 2023 بسبب الجفاف.

ويتوقع البنك المركزي المغربي أن يتراجع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 2.5 مليون طن بالمقارنة مع 5.5 مليون العام الماضي.

البنك المركزي المغربي

البنك المركزي المغربي

وعلى الرغم من التوقعات البنك المركزي المغربي بارتفاع إيرادات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بالمقارنة مع 0.6% قبل عام وذلك في ظل استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.

وذكر البنك المركزي المغربي أن العجز المالي سيظل مستقرا عند 4.4% هذا العام قبل أن ينكمش إلى 4%، مشيرا إلى خفض الدعم وزيادة إيرادات الضرائب.