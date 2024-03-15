البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية

قال البنك الدولي ، اليوم الجمعة، إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

البنك الدولي

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار من البنك الدولي الي تونس ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.



ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار من البنك الدولي إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.



بسبب غلاء الأسعار في تونس.. التخلي عن بعض المأكولات الرمضانية

غلاء الأسعار في تونس



في الوقت الذي تعاني منه دولة تونس على وقع أزمة تموين ونقص المواد الغذائية في الأسواق، بعد أن مرّت البلاد بأسوأ موسم زراعي منذ عقود نتيجة قلّة التساقطات، وهو ما تسبّب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية، إذ حل رمضان هذا العام بينما تعيش الأسر التونسية ذلك الازمة المر الذي دفعهم عن الاستغناء عن بعض المأكولات الرمضانية، بحسب الأسواق العربية.

وبحسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء التي نشرها نهاية 2023، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 ٪ ، واللحم بنسبة 29.8 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 28 ٪ .

وبحسب المعهد الوطني للاستهلاك، ترتفع نسبة الاستهلاك في تونس خلال شهر رمضان لتتراوح بين 15 و20% مقارنة ببقية أشهر السنة.

