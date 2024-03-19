فرص عمل متاحة في وزارة التربية والتعليم العُمانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان توفر العديد من فرص العمل التدريسية لعام 2024، وتشمل الجامعات في مجالات التربية والدبلوم التربوي.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات السلطان هيثم بن طارق التوجيهات بضرورة استدامة التوظيف لجميع الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات.

ويستقبل موقع وزارة التربية والتعليم في عُمان طلبات التقديم للوظائف التعليمية لعام 2024، بدءًا من يوم 13 مارس 2024 وحتى يوم 4 أبريل.

أوراق وظائف وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم العمانية الأوراق اللازمة للتقديم على طلب وظيفة في وزارة التربية والتعليم والأوراق هي:

شهادة التخرج أو أي وثيقة رسمية من المؤسسات التعليمية تثبت تخرج المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم.

نسخة من البطاقة الشخصية أو أي وثيقة تثبت الهوية، بالإضافة إلى القيد بوزارة العدل.

كشف الدرجات الخاص بالمتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم والذي يتم اعتماده من جهة التخرج.

امتلاك مهارة اللغة الإنجليزية بالمعدل المطلوب، للمتقدمين على وظائف وزارة التربية والتعليم في تخصص اللغة الإنجليزية، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجات المطلوبة في أحد الاختبارين الدوليين المعترف بهما: (ACADEMIC IELTS) بالمستوى (1) أو (TOEFL) بمعدل (79).

شروط وظائف وزارة التربية والتعليم العمانية:

يجب أن يكون المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم حاملًا للجنسية العمانية.