شباب الصحفيين تزور "كلنا واحد "للسلع الغذائية برمسيس.. ومواطنون: خففت علينا الأعباء

زارت جبهة شباب الصحفيين مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية في ميدان رمسيس بالقاهرة والتي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق وبجودة عالية.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي: تحظى المبادرة بإقبال جماهيري كبير وغير مسبوق رغم مرور أكثر من شهر على انطلاقها في 16 فبراير الماضي ومستمرة حتى انتهاء شهر رمضان الكريم وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطن البسيط.



اضاف طواله: التقينا مع المواطنين الذين حرصوا على شراء كل احتياجات الشهر الكريم من المبادرة حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية في مكان واحد وبجودة ممتازة وسعر مخفض على قد الايد.



قال محمد سالم: كلنا واحد للسلع الغذائية مبادرة متميزه جدا وزيادة المنافذ هذا العام إلي 2148 في مختلف محافظات الجمهورية أمر جيد منع استغلال التجار للمواطنين

أوضح فتحي مصطفى: شكرا من القلب الى وزارة الداخلية على كلنا واحد وفعلا كل السلع موجودة ومن افضل الأنواع بتخفيضات تصل إلى 40% والمنتجات حديثه من حيث تاريخ الانتاج.



أشار احمد عبد الرحيم إلي إن هذه المبادرات الوطنية تسعد المواطنين وتخفف عنهم أعباء الحياة وكلنا واحد ضربة قوية وموجعة لمعدومي الضمير والمحتكرين الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.



اضافت هدي السلاموني: ننتظر كلنا واحد من كل عام لشراء كل ما يحتاجه البيت وفعلا المنتجات عاليه الجوده وسعرها منخفض مقارنة بنفس المعروض في الأسواق واشكر وزارة الداخلية على هذا المجهود الرائع في الشهر الكريم