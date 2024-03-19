الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

17 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بـ مديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏17664 مخالفة مرورية متنوعة.

 

تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17664) مخالفة مرورية متنوعة:

 

- (10118) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

- (692) مخالفة سير دون تراخيص.

 

- (36) مخالفة دراجة نارية.

 

- (442) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

- (6) مخالفة موقف عشوائي.

 

- (4) مخالفات شروط التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

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