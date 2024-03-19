ناقد رياضي : بطولة كأس العاصمة ليست الأساس في تقييم جهاز المنتخب

قال الناقد الرياضي احمد الخضري ان مواجهة المنتخب الوطني المقبلة امام نظيره النيوزيلندي والمقرر اقامتها الجمعة 22 من شهر مارس الجاري على ملعب العاصمة الادارية ليست هي المعيار الاساسي لتقييم الجهاز الفني الجديد للمنتخب.



وأضاف خلال تصريحات اعلاميه اليوم الثلاثاء: "من حق حسام حسن اختيار ما يريد من اللاعبين، لكن عليه نسيان أي خلافات، ولا يجب الحكم على المدرب من لقاء نيوزيلندا وان يحصل على فرصته كاملة، ومن حقه انه يجرب كل العناصر، وموضوع الروح فقط ليس في كرة القدم لانها اصبحت تكتيك".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.