بعد التعديل| انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 25 مايو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 يوم 25 مايو المقبل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن الموعد النهائي المحدد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو 25 مايو دون أي تعديل.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من تصديق الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص امتحانات الدبلومات الفنية أو امتحانات الثانوية العامة 2024.

ودعت وزارة التربية والتعليم إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في الأخبار التي تصدر عن الوزارة والقرارات الرسمية فقط وعدم الالتفات إلى ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعديل موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 فتنطلق بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمبلغ 193 جنيهًا في حال تقديمه للامتحانات في المرات الثلاث الأولى، وتشمل الرسوم تكاليف الخامات والمستلزمات الضرورية للامتحانات.

ويلزم طلاب الدبلومات الفنية 2024 بدفع 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، عليهم سداد مبلغ 248 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا للاستخدام الخارجي، و15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، و15 جنيهًا لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.