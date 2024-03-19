إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم الثلاثاء من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية، على مساحة إجمالية بلغت 8 قراريط بزمام قرية قصر رشوان وعزب يونان وسعد روبي وأرض طلعت، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس ثابت مسعود رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان .

إزالة التعديات على أراضي الائتمان الزراعي بطامية في الفيوم..

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن غرف بالطوب الأحمر على مساحة 70 متر، بأراضي ولاية الأئتمان الزراعي بحوض أحمد ذكي بزمام جمعية فانوس، بحضور المهندس سلامه عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية لقرية فانوس، وتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية.