المندوه: لم نهدم شيء في الزمالك ونعمل على التطوير

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة لم يقوم بهدم أي شيء في النادي، على عكس ما يتردد من البعض خلال الآونة الأخيرة.



وكان مرتضي منصور، رئيس الزمالك السابق، قد هاجم مجلس حسن لبيب، بشأن أعمال التطوير التي تحدث خلال الفترة الحالية في مقر الفارس الأبيض بميت عقبة.

وتحدث المندوه في تصريحات إذاعية، حيث قال: "لم نهدم أي شيء في نادى الزمالك، بالعكس نقوم حاليًا بأعمال تطوير ملعب حلمى زامورا واستغلال بعض المناطق لتسويقها مستقبلًا".

وأوضح حسام المندوه أن مجلس إدارة النادى تسلم النادى ولدى الخزينه مليون جنية فقط وفى البنوك 4 مليون جنية محجوز عليها، لذلك هناك عراقيل تواجه المجلس الحالي.