“أهلا رمضان” بالجيزة.. قائمة متنوعة من السلع بأسعار مخفضة

أصبحت معارض "أهلا رمضان" بمثابة طوق نجاة للمواطنين؛ حيث تقدم منتجات وسلع غذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، وتقدم المعارض بمحافظة الجيزة، طوال شهر رمضان الكريم، مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية .

وانتشرت معارض “أهلا رمضان” بمختلف محافظات الجمهورية، لرفع العبأ من على كاهل المواطنين؛ بسبب غلاء الأسعار جراء جشع بعض التجار.

قائمة متنوعة من السلع بأسعار مخفضة

الأرز بـ 29 جنيهًا.

المكرونة بـ 28 جنيهًا.

الدقيق المعبأ بـ 23 جنيهًا

العدس الأصفر بـ 60 جنيهًا.

اللوبيا بـ 75 جنيهًا.

الفاصوليا بـ 90 جنيهًا.

الفول البلدي بـ 45 جنيهًا.

الترمس بـ 48 جنيهًا.

ذرة فشار بـ 50 جنيهًا.