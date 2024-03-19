“أهلا رمضان” بالجيزة.. قائمة متنوعة من السلع بأسعار مخفضة
أصبحت معارض "أهلا رمضان" بمثابة طوق نجاة للمواطنين؛ حيث تقدم منتجات وسلع غذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، وتقدم المعارض بمحافظة الجيزة، طوال شهر رمضان الكريم، مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية .
وانتشرت معارض “أهلا رمضان” بمختلف محافظات الجمهورية، لرفع العبأ من على كاهل المواطنين؛ بسبب غلاء الأسعار جراء جشع بعض التجار.
قائمة متنوعة من السلع بأسعار مخفضة
الأرز بـ 29 جنيهًا.
المكرونة بـ 28 جنيهًا.
الدقيق المعبأ بـ 23 جنيهًا
العدس الأصفر بـ 60 جنيهًا.
اللوبيا بـ 75 جنيهًا.
الفاصوليا بـ 90 جنيهًا.
الفول البلدي بـ 45 جنيهًا.
الترمس بـ 48 جنيهًا.
ذرة فشار بـ 50 جنيهًا.
- الزيوت:
- عبوة زيت خليط زنة 1 لتر بـ 60 جنيهًا.
- اللحوم:
- اللحم البلدي بـ 270 جنيهًا.
- اللحم المفروم البلدي بـ 250 جنيهًا.
- المنتجات الحيوانية:
- بيض المائدة بـ 155 جنيهًا.
- المستلزمات الرمضانية:
- بلح ناشف بـ 28 جنيهًا للكيلو.
- فريك بلدي بـ 60 جنيهًا.
- حمص بـ 65 جنيهًا.
- كزبرة بلدي بـ 100 جنيه.
- شطة سوداني بـ 100 جنيه.
- بهارات فراخ بـ 100 جنيه.
- بهارات لحمة بـ 100 جنيه.