أريكسون : لست سعيدا في مانشيستر يونايتد وتين هاج يعلم ذلك

كشف نجم منتخب الدانمارك ونادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي كريستيان أريكسون عن شعوره بعد الأرتياح تجاه وجوده حاليا داخل فريق مانشيستر يونايتد في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق الأنجليزي هذا الموسم .

وكان كريستيان اريكسون الذي يمر بموسم محبط مع الشياطين الحمر قد شارك مع مانشيستر يونايتد في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي واجمالا شارك في 11 مباراة فقط في كل المسابقات ولم يبدأ أريكسون اي مباراة مع مانشيستر يونايتد منذ يناير الماضي وكان أحتياطيا في سبع مباريات فقط واشركه تين هاج في مباراة واحدة فقط من المباريات السبع .

وكان من اهم اسباب عدم مشاركة كريستيان اريكسون هو ظهور النجم الشاب كوبي مايانو بمستوى مميز وحجز مكان في التشكيلة الأساسية لمانشيستر يونايتد .

وفي تصريحات صحفية لكريستيان أريكسون قال : بالقطع احترم رأي ايريك تين هاج بعدم اشراكي في المباريات لكن في نفس الوقت لست سعيدا بهذا وهو يعرف هذا الأمر . قلت من قبل عدم المشاركة امر مؤسف بالنسبة لي لكن في نفس الوقت لا أفكر كثيرا فيه . الفريق يؤدي بشكل معقول ولابد ان احترم الدور الذي وضعه لي المدير الفني . دوري الأن ينحصر في التدريب بقوة والأستعداد للمباريات بشكل مميز وهو ما يحدث . اتقبل قرارات المدير الفني في الوقت الحالي افضل بكثير مما كان عليه الوضع قبل سنوات لو حدث نفس الموقف .

واضاف كريستيان أريكسون : تحدثت مع ايريك تين هاج بشأن عدم ارتياحي لعدم المشاركة والبقاء اغلب اما خارج الفريق او بديلا لدقائق بسيطة وهو امر لا احبذه لكن في نفس الوقت اوضحت له انني موجود في اي توقيت يحتاج الفريق لجهودي ورد علي بأن كوبي مايانو يؤدي بشكل جيد و ايضا لاعبي وسط الفريق يؤدون بشكل جيد وبالتالي لا داعي على الأطلاق لاجراء اي تغييرات في الفريق و المنافسة كبيرة على التشكيلة الأساسية وهو امر متوقع عندما تنضم لفريق كبير بحجم مانشيستر يونايتد .