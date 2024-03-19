مسلسل محارب الحلقة 9| موعد العرض والقنوات الناقلة لها

تطلق قناة سي بي سي دراما مسلسلات رمضان 2024 في المواعيد المحددة لها في خريطتها البرامجية على مدار اليوم، بالأخص بعد أن جذبت القناة اهتمام ملايين المشاهدين لمتابعة مسلسلاتها خلال رمضان، مثل مسار إجباري وصدفة، ومحارب، الذي جذب اهتمام المشاهدين بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقات الماضية، وبدأت بإعلان وفاة رجال الأعمال العزازي، والمحامي وصفي، لذا فالمشاهد بانتظار إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي دراما الحلقة 9.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 9

يعرض يوميا مسلسل محارب على CBC دراما في المواعيد التالية:

عرض الحلقة 9 في المرة الأولى من مسلسل محارب الساعة 10:30 مساءً اليوم.

- عرض الحلقة 9 في المرة الثانية من مسلسل محارب الساعة 1:30 صباحا.

- تُعرض الحلقة 9 في المرة الثالثة من مسلسل محارب الساعة 9 صباح الغد.

مسلسل محارب



أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.