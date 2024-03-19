وفاة زينة مطاوع منتيرة مسلسل "عتبات البهجة" بعد صراعها مع مرض السرطان

وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة، بعد صراعها ومشوارها الطويل مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني من شدة آلامه خلال أيامها الأخيرة، ولكنها كانت تصر على الذهاب إلى عملها كل يوم، رحلت عن عالمنا ولكن يبقي أثرها بداخل محبيها.

زينة مطاوع

وفاة زينة مطاوع



أعلن الدكتور مدحت العدل عن وفاة زينة مطاوع، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه رجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين في مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته"، وذلك خلال نشره صورة لها عبر خاصية "استوري"، علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زينة مطاوع

كشفت صديقة زينة مطاوع عن موعد ومكان العزاء، قائلة: " غداً الأربعاء 20 مارس فى مسجد النور فى المعادى بعد صلاة العشاء".

زينة مطاوع

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.