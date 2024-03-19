مرفت عبد النعيم الأم المثالية بتنظيم وإدارة سوهاج لعام ٢٠٢٤

كرم عصام هاشم الحناو، مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، يصاحبه أشرف جابر الجلوي، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بتكريم مرفت عبدالنعيم محمود، مدير إدارة الشئون المالية وأمين عام مساعد اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية، وذلك تقديرا لإختيارها الأم المثالية عن عام ٢٠٢٤ .



يأتي ذلك في إطار اهتمام مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج بتكريم الأم المثالية، ممن يتم إختيارها سنويا من بين الموظفات بالمديرية، عن طريق قسم العلاقات العامة.





شارك فى التكريم الذى أعدته ونظمته العلاقات العامة هبة رمضان - عماد عارف بعض من مديري عموم الإدارات العامة ومديرى الإدارات والعاملين بالمديرية.





من الجدير بالذكر أن مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج بدأت فى إختيار الأم المثالية وتكريمها منذ عام ٢٠١٥ وبلغ عددهن ١١ أما مثالية هن: سناء أحمد حسانين، هدية فتحي عبداللطيف، صفية عبد العال مزيد. ثناء عثمان يونس، شهيرة السيد راسم، سوسن عبد اللاه عبد اللطيف، عواطف احمد السيد، الراحلة مجدولين ملتن كراس، آمال صالح محمود الطرابيشى، وفاء عبد اللاه سيد، وأخيرا مرفت عبدالنعيم محمود.