صحة الوادى الجديد تنفذ مرورا مفاجئا على مراكز تنظيم الاسرة



قامت لجنة من مديرية الصحة والسكان بالوادى الجديد بالمرور والاشراف على مراكز تقديم خدمات تنظيم الاسرة بوحدتى فلسطين وصنعاء بمركز الخارجة لمتابعة اعمال تنظيم الاسرة من ارصدة وسائل تنظيم الاسرة ومتابعة سير العمل وانتظام العمل لممرضات تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات ومتابعة الزيارات المنزلية والسجلات الخاصة بالاعمال وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على المنشآت الصحية

وتوجيهات السيد اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وتنفيذا لتعليمات السيد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد وتحت اشراف الدكتورة سحر عبد الستار مدير ادارة تنظيم الأسرة بالمديرية

وتكونت اللجنة من الدكتورة سحر عبد الستار مدير تنظيم الاسرة ونجلاء احمد طه مشرفة تمريض تنظيم الاسرة بالمديرية ولبنى محمد احمد مشرفة الرائدات بالمديرية ومحمود ابراهيم اخصائي تنظيم الاسرة بالمديرية.

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