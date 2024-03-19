جاريث ساوثجيت يستدعي نجم مانشيستر يونايتد الشاب للمنتخب الإنجليزي

قبل أشهر قليلة من أنطلاق يورو 2024 بألمانيا وبشكل مفاجىء قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب أنجلترا أستدعاء لاعب مانشيستر يونايتد الشاب كوبي مايانو للأنضمام لمعسكر منتخب أنجلترا خلال الأسبوع الحالي والذي سيلاقي فيه منتخبي البرازيل وبلجيكا على التوالي .

وكان كوبي مايانو قد ظهر بشكل مميز مع فريق مانشيستر يونايتد خاصة في الأسابيع الأخيرة وتابعه جاريث ساوثجيت عن قرب خلال مباراة مانشيستر يونايتد مع ليفربول في ربع نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي والتي حسمها مانشيستر يونايتد لمصلحته بأربعة اهداف مقابل ثلاثة وكان كوبي مايانو احد اهم اوراق اليونايتد في تلك المباراة الا ان المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة لم يعلن ضم مايانو بشكل مباشر للمنتخب الأول وتم اختياره بالفعل لتشكيلة منتخب أنجلترا تحت 21 سنة والذي سيقم معسكرا هو الاخر في نفس التوقيت الا ان جاريث ساوثجيت قرر ضم الاعب بشكل مفاجىء اليوم لمعسكر المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة البرازيل يوم السبت المقبل .

المعروف ان كوبي مايانو ذو أصول غانية و عرض عليه الأنضمام لمنتخب غانا الأول من قبل لكنه رفض سبق له اللعب لمنتخبات أنجلترا تحت 17 و تحت 20 عاما ولقى قرار ضمه للمنتخب الأول ترحيبا شديدا لدى الجمهور الأنجليزي الذي علق على قرار ساوثجيث بأختياره بشكل ايجابي وطالب المدير الفني بضم مجموعة من الاعبين الشباب في المنتخب الإنجليزي ومنحهم فرصة كاملة الى جانب كوبي مايانو ونجم ريال مدريد جود بيلينجهام و ديكلان رايس نجم الأرسنال .