تعيين محمد الجمال رئيسًا لإدارة مكتب رئيس جامعة عين شمس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين محمد الجمال رئيساً للإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة عين شمس.

وجاء نص القرار بتعيين محمد عبد الرحمن محمد علي الجمال رئيساً للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة بالمستوى الوظيفي العالية بجامعة عين شمس لمدة عام.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر قراراً بتجديد تعيين محمد عبد الرحمن محمد على الجمال مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس جامعة عين شمس لمدة عام رابع.