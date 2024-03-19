الثلاثاء 19 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وفد من طلبة كلية حقوق عين شمس يزور النيابة الإدارية.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت النيابة الإدارية اليوم وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وبصحبتهم الدكتور عمر رمضان - مدرس القانون الجنائي ومدير المحكمة التدريبية بالكلية؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس،  والدكتور محمد صافي - عميد كلية حقوق عين شمس.

 

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، إلتقى فيها الوفد بعدد من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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