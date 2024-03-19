إحالة أوراق قاتل زوجته لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها لفضيلة المفتى.

القبض على المتهم بقتل زوجته

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القت القبض على شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.

وتبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه وتبين أنه بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظرًا لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته"مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم" حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته.

وفي سياق أخر اجلت الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية لجلسة 1 يونيو المقبل لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني التي أجريت في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.