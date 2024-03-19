موعد مباراة الشباب والهلال والقنوات الناقلة

يستعد جماهير الدوري السعودي لمواجهة قوية تجمع الثنائي الشباب بنظيره الهلال، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب الهلال في مواصلة الأرقام القياسية التي يقدمها مع مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني، مما يجعل هناك حالة من الترقب لدي جماهير الزعيم.

بينما يبحث الشباب عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، حيث يستضيف المباراة وسط جماهيره الغفيرة.

موعد مباراة الشباب والهلال

تنطلق مواجهة الشباب أمام الهلال في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب الليوث.

القنوات الناقلة لمواجهة الشباب والهلال

تُنقل موقعة الشباب أمام الهلال السعوديين عبر شبكة قنوات "ssc"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين.