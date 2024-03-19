سيلفا: العودة لبنفيكا هدف في مسيرتي الكروية

شدد البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن عودته لناديه السابق بنفيكا، يعد هدفًا من أهداف مسيرته الكروية.



وتحدث سيلفا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه يرغب في العودة لبنفيكا، مشيرًا إلى أن العودة للفريق البرتغالي يعد هدفًا خلال مسيرته الكروية.

وتابع سيلفا تصريحاته عن عودته مرة أخرى، فقال: "أظن أن الناس قد سئموا قليلا من هذا السؤال. لقد مر وقت طويل".

وتابع: "بالطبع متأكد من أنني سأعود، لكنني لا أعرف متى، ومن الصعب تحديد الوقت والقول ما إذا كان ذلك في غضون عامين، أو في غضون 3 سنوات، أو إذا كان في العام المقبل مع روجر شميدت، مدرب بنفيكا الحالي".

وأضاف: "قلت قبل ذلك عدة مرات، وأظن الناس سئموا من سماع ذلك، بلا شك، العودة إلى بنفيكا هي هدف مسيرتي وحياتي".

الجدير بالذكر أن سيلفا خاض ثلاثة مباريات مع بنفيكا، قبل انتقاله لموناكو الفرنسي، ليستمر ثلاثة أعوام ويصنع تاريخًا بفوزه بلقب الدوري الفرنسي، قبل انتقاله لمانشستر سيتي الإنجليزي.