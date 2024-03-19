ليفربول يكثف جهوده لضم نجم باير ليفركوزن الألماني

كشفت مصادر صحفية أنجليزية ان نادي ليفربول يكثف في الوقت الحالي من مفاوضاته لضم مدافع نادي باير ليفركوزن الألماني بيرو هاينكابي لتدعيم خط دفاع ليفربول في الموسم المقبل .

وقالت صحيفة ذي ستاندارد البريطانية ان ليفربول مع نهاية فترة المدير الفني الالماني يورجن كلوب والذي اعلن نهاية مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ينوي تدعيم صفوفه في الموسم المقبل بعدد من الاعبين في مقدمتهم بيرو هينكابي مدافع باير ليفركوزن والذي يلعب بقدمه اليسرى حيث تنوي ادارة ليفربول انهاء التعاقد مع الاعب الكاميروني جويل ماتيب وبالتالي يظل في خط الدفاع كل من جو جوميز وفيرجيل فان دايك والاعب الصاعد كوينساه و ابراهيما كوناتيه و الرباعي يلعب بقدمه اليمني وبالتالي فالفريق في حاجة ماسة الى مدافع يلعب بالقدم اليسرى .

وقالت الصحيفة ان ادارة ليفربول التي تجد في تشافي الونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن ولاعب ليفربول السابق هو البديل المناسب ليورجن كلوب تنوي ايضا ضم لاعبين من نفس الفريق لمساعدة المدير الفني الأسباني حال التعاقد معه و في مقدمة هؤلاء الاعبين بيرو هاينكابي الذي يبلغ من العمر 22 عاما ولعب هذا الموسم 29 مباراة مع الفريق الألماني الذي يعد الفريق الوحيد في الدوريات الأوربية الذي لم يتعرض لاي هزيمة في كل المسابقات .

واضافت الصحيفة ان هاينكابي وقع تعاقدا مع بايرليفركوزن حتى عام 2027 لكن هذا لن يمنع ليفربول من الضغط من اجل ضم الاعب الشاب الذي تتابعه أدارة ليفربول منذ عامين واكدت على تقدم مستواه بالشكل الذي يسمح له بالدفاع عن الوان فانلة الميرسيسايد .