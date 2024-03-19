الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استعلم عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تسعى الحكومة على توفير أفضل الخدمات لذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال كارت الخدمات المتكاملة.

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ويُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة،  من خلال اثبات نوع ودرجة الإعاقة لديهم، حيث يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

 والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام".
من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:
قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".


كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة


من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:
قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
من خلال التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:
من الممكن التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في مدينتك.
احضر معك صورة من بطاقة الرقم القومي.
اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.


شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة


أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون مقيمًا في مصر.
أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
أن لا يكون له أي دخل ثابت

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الجريدة الورقية