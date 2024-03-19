اورنچ مع المصريين في رمضان 2024.. أبواب خير جديدة تطمئن آلاف الأسر المستحقة للرعاية

أطلقت اورنچ مصر حملة خيرية مكثفة خلال شهر رمضان الحالي تتضمن مبادرات متنوعة لضمان الدعم المستدام وطويل الأجل لآلاف الأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، عبر توسيع توزيع كراتين الأغذية على القرى الفقيرة في جميع أنحاء مصر، ضمن أنشطتها الرمضانية التي اختارت لها هذا العام شعار "أصلنا واحد وطبعنا غالب"، فضلا عن إهداء الأكشاك التجارية المجهزة لضمان فرص عمل لتوفير حياة كريمة لهم.



وكثفت اورنچ مبادرتها لتوزيع كراتين الأغذية وتوسيع دعمها للأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء مصر، بالتعاون مع منظمات خيرية غير حكومية كبرى.

وتتضمن الحملة توزيع كراتين الأغذية على 30 قرية تغطي معظم المحافظات المصرية وذلك على مدار 30 يوما، مع زيادة محتويات الكراتين من الأطعمة لتصبح الكرتونة الواحدة كافية لتوفير احتياجات العائلة بالكامل لمدة شهر.

وضمن مبادرة اورنچ لدمج الموظفين وحثهم علي المشاركة في أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركة، قام عدد كبير من موظفي اورنچ المتطوعون بالمساعدة في تعبئة صناديق الطعام داخل مبنى اورنچ في القرية الذكية بالتعاون مع مؤسسة الجود الخيرية، كما قاموا بزيارة مقر بنك الطعام المصري للمساهمة في استكمال تعبئة الصناديق.



كما دشنت الشركة مبادرتها الثانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، بحيث تتولى اورنچ مصر استئناف تجهيز أكشاك تجارية بكل المستلزمات الضرورية لبدء النشاط من التجهيزات الداخلية مثل الأرفف والثلاجات وحتى البضائع من السلع الأساسية الرائجة، وإهدائها للأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بحيث تمثل مصدر دخل مستدام لهم وتمنحهم حياة أفضل وأمل في المستقبل.

وستستمر مبادرة إهداء الأكشاك طوال شهر رمضان المبارك، حيث يتاح للراغبين في الاستفادة من المبادرة والذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة بالتعاون مع جمعية الأورمان، فرصة التسجيل من خلال روابط مخصصة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باورنچ.

وفي إطار مبادرة ثالثة مبتكرة تستهدف تشجيع الجمهور على المشاركة في العمل الخيري، أعلنت اورنچ عن مضاعفه أي تبرعات تُقدم من خلال محفظتها الإلكترونية "اورنچ كاش" خلال شهر رمضان الكريم، على أن يتم توجيه هذه التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات خيرية موثوقة مثل "حياة كريمة" و"مصر الخير" و"جمعية الأورمان" و "بنك الطعام المصري" و مستشفيات مثل "بهية" و"الناس" ومستشفى سرطان الأطفال 57357" و "مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لجراحات قلب الأطفال".

أكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر "أن رمضان هذا العام يتضمن جهودا كبيرة تبذلها اورنچ لتعزيز دعم المجتمع المصري في نواح متعددة، مؤكدة أن النجاح الكبير للحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة مطلع الشهر تحت شعار "أصلنا واحد وطبعنا غالب" يؤكد مدى تمسك المصريين بالأشياء التي تجمعهم وتشجعهم على مساندة بعضهم البعض في مواجهة أي تحديات".