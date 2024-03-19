محافظ أسيوط يشهد إطلاق حملة توزيع 5آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة موسعة لتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية، علي الأسر الأولى بالرعاية في نجوع وقري المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تنظمها المصرية للاتصالات "we" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ضمن مبادرة المصرية للاتصالات "دايما على بالي"

جاء ذلك بحضور المهندس هاني ثروت مدير عام منطقة أسيوط للشركة المصرية للإتصالات، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة المشروعات بصناع الخير وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير، وأحمد حماد رئيس نقابة الاتصالات بأسيوط وأحمد المراغي مدير إدارة العلاقات الحكومية لقطاع وسط وشمال الصعيد بالمصرية للاتصالات ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وشيماء بخيت مديرة مدرسة we للتكنولوجيا التطبيفية بأسيوط الجديدة وطلاب مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيفية.

تضمنت فعاليات الاطلاق اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة كما تفقد المحافظ عينة من الكراتين ببهو ديوان عام المحافظة واطلع على مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها واستمع الي شرح وافي عن تفاصيل الحملة ومستهدفاتها معطيًا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.

وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة علي توفير كافة أوجه الدعم لجميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا مثمنًا جهود إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، وذلك في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، والاولي بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية هذه المبادرة لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتلبية احتياجاتها الغذائية في شهر رمضان الكريم مشيدًا بجودة مكونات الكرتونة وحجم الأسر المستهدفة في أنحاء المحافظة موجهًا كافة الجهات التنفيذية المعنية ببذل أقصي الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ الحملة ضمانًا لتنفيذ أهدافها معربا عن ترحيبه بجهود التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لخدمة الأسر الأولي بالرعاية ومواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيدي لصناع الخير أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة وتوصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في القرى والنجوع مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط علي دعمه لجهود المؤسسة لخدمة شرائح غير القادرين موضحًا أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون في التوزيع لتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية في منازلهم خلال الشهر الكريم لتحقيق هدفين أساسين أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين إدخال الفرحة على قلبه والبعد عن أي مظهر يسئ إليه، والهدف الثاني هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانًا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي منوهًا إلى أن وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.