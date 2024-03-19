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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق مصطفى يكشف كواليس مفاوضات الوداد المغربي

طارق مصطفى
طارق مصطفى

كشف طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي كواليس مفاوضات نادي الوداد البيضاوي المغربي معه لقيادة الفريق.

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الوداد المغربي يضع طارق مصطفى ضمن المرشحين لقيادة الفريق

قال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية أن رئيس نادي الوداد تواصل معي وقولتله مش وقته.. وننتظر نهاية الموسم.

وواصل: الوداد نادي كبير وأي مدرب يتمنى تدريبه، وشرف لي أنني أحد الأسماء المرشحة لقيادته، مضيفا انها ليست المرة الأولى التي يرشح فيها لقيادة نادي الوداد".

وتابع: أنه يتواجد مع نادي كبير مثل البنك الأهلي ويحترم عقده معهم، واعتبر أشرف نصار رئيس النادي أبا روحي لي.

وواصل: أن نادي نهضة بركان قدم له عرضا لتدريب الفريق منذ شهرين ونصف، لكنه رفضه مؤكدا احترامه لتعاقده مع البنك الأهلي وارتياحه معهم.

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الوداد المغربي يضع طارق مصطفى ضمن المرشحين لقيادة الفريق

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