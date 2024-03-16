الوداد المغربي يضع طارق مصطفى ضمن المرشحين لقيادة الفريق

يبحث نادي الوداد البيضاوي المغربي عن مدرب جديد بعد إقالة التونسي فوزي البنزرتي عن قيادة الفريق، لسوء النتائج .

ووضع نادي الوداد المغربي أكثر من مرشح لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة على رأسهم طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي.

ويملك طارق مصطفى خبرات في الدوري المغربي بعدما قاد أولمبيك آسفي وسريع وادي زم في المغرب، وقدم مستويات جيدة معهم، ما يزيد فرصة بالإضافة لخبرته في أفريقيا كمدرب عام سابق مع منتخب مصر.

ويستعد الوداد لكأس العالم للأندية 2025، والتي سيشارك فيها، ويعيش الفريق المغربي وقتا صعبا بعد توديعه بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور المجموعات.

يأتي الوداد البيضاوي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي ويملك في رصيده 33 نقطة خلال 22 مباراة خاضها هذا الموسم.