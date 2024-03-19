قرار جديد ضد المتهم بالشروع فى قـــ تل زوجته ونجله في التجمع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة لجلسة 22 أبريل.



وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أطلق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.



وأسند أمر الإحالة، تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

ومن جهة اخري عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين، بسبب اتهامهما بالشروع في قتل شخص، لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

المشدد 15سنة لشقيقين لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بشبرا الخيمة



تضمن أمر إحالة المتهمين «أ.ع.أ» وشقيقه «إ.ع.أ» إلى محكمة الجنايات أنهما في غضون شهر يناير من عام 2023 شرعا في قتل المجني عليه «محمد.ي.ا» عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدا العزم على قتله، إثر خلافات سابقة فيما بينهم، وقاما بإشهار سلاحين ناريين «فردي خرطوش» وأطلقا صوبه أعيرة نارية، فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي كادت تودي بحياته.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين «فردي خرطوش»، وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.