رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

بعث الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان .

وحاء نص البرقية كالآتي" يسعدني أن أقدم بإسمي وبأسم جامعة سوهاج لفخامتكم ولشعب مصر العظيم، وأبنائه من أبطال القوات المسلحة، خالص التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، هذه الذكري التي تحل علينا بنسائمها فى شهر مبارك لتذكرنا بعظمة من سبقونا فى الدفاع عن أوطانهم، والتي ستبقي درسًا ملهمًا يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل ، هذا اليوم الذي جسد بطولات وتضحيات الشعب المصرى فى استرداد أرض سيناء المقدسة، ليعيدوا لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها.

وتحية إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة، الذي كان انتصارهم في ‏أيام مباركة من شهر رمضان المبارك انتصاراً للشرف والكرامة،لتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة آمنة .

حفظكم الله لمصر قائداً وزعيماً صادقاً.. وحفظ مصر بكم وجعلها دوماً حصناً منيعاً فى وجه الطغاةِ والمتربصين، داعياً المولي أن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وكرامة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً"

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة مماثلة، لكلاً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع