الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بكين تدعو واشنطن لاتخاذ إجراءات جدية لنزع السلاح النووي

السلاح النووي
السلاح النووي

دعا متحدث الخارجية الصينية لين جيان الولايات المتحدة للتخلي عن "دبلوماسية الميكروفون"، واتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الأسلحة ونزع السلاح النووي.

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وقال: "يجب على الجانب الأمريكي التوقف عن الانخراط في "دبلوماسية الميكروفون" والمضي قدما في جهود الحد من الأسلحة، لأن الأهم أن تتحمل البلدان التي تمتلك أكبر ترسانات من الأسلحة النووية مسؤولية نزع السلاح النووي".

ولفت إلى أنه "يجب حل هذه المشكلة من خلال المشاورات دولية تشارك فيها القوى الرائدة والدول الأخرى"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يظهر اهتماما كبيرا بهذه المسألة.

وجاء تعليق الخارجية الصينية بعد تصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد حول استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

الكرملين يؤكد استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي: "لقد تحدث الرئيس (فلاديمير) بوتين سابقا عن إمكانية إجراء مفاوضات في ظل الظروف الحالية مع مناقشة مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية".

وفي وقت سابق، أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.

وقالت غرينفيلد في مناقشة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول "السلاح النووي" و"عدم انتشار الأسلحة النووية"، إن "الولايات المتحدة تريد إجراء مناقشات ثنائية بشأن الحد من الأسلحة مع روسيا والصين الآن، دون شروط مسبقة".

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