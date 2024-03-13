بوتين: مستعدون لاستخدام السلاح النووى حال تعرض وجود الدولة للتهديد

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لاستخدام أسلحة نووية فى حال تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد.

وأضاف الرئيس الروسي، في مقابلة صحفية مع وكالة الإعلام الروسية والتلفزيون الرسمي ووكالة أنباء "نوفوستي"، نُشرت اليوم الأربعاء، "أن روسيا مستعدة لحرب نووية من ناحية عسكرية وفنية، ولكن ليس كل شيء يدفع باتجاهها في الوقت الحالي"، مشددا على أن بلاده قد تجري تجارب نووية إذا أجرت الولايات المتحدة مثل هذه التجارب.

وتابع أنه "في حال دخلت قوات أمريكية إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة" .. مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لمفاوضات بشأن أوكرانيا بشرط استنادها إلى الحقائق الجديدة.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تثق في الغرب وتريد ضمانات موقعة، منوها بأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خطوة لا معنى لها وأن القوات وأنظمة الأسلحة الروسية ستبدأ بالظهور على حدودهما".

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده لن تسمح لأحد بالتدخل في سياستها الداخلية، قائلا:" لقد قلت مرات عديدة بأننا لن نسمح لأحد بالقيام بذلك.

وانتقد بوتين حالة الانتخابات في الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها أصبحت غير حضارية بشكل متزايد، قائلا إنه "من الواضح للجميع أن النظام السياسي الأميركي لا يمكنه الادعاء بأنه ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".