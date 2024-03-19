ضبط سكر بدون فاتورة في حملة تموينية بطامية في الفيوم

شنت إدارة تموين طامية بالفيوم حملة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس المركز، وبحضور المهندس صلاح حلمي مدير إدارة تموين طامية.

وأوضح المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والأسواق والمحال التجارية، بمدينة طامية وقرى المركز، وعدد من السويقات الشعبية ومنافذ بيع مستلزمات شهر رمضان بالمدينة وقرى المركز، وتم خلال الحملة متابعة قائمة الأسعار لدى التجار.

تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية بالفيوم

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 140 كيلو سكر أبيض معبأ باكياس زنة كيلو واحد وكل عدد عشرة كيلو في ربطة واحدة، بدون فاتورة، كما قامت الحملة بتحرير محضر لأحد التجار لبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى محضر عدم الإعلان عن الأسعار الخاصة ببيع السلع الغذائية الحرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر واصلت إدارة تموين طامية، تنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطريق الصحراوي الغربي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، بالإضافة إلى مداهمة مخازن البصل والأرز بالقرى والعزب، لمحاربة جشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية، وتعطيش السوق لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، مع مصادرة الكميات التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.