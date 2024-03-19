للوقوف على نسب التنفيذ.. رئيس مدينة إطسا بالفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمة 

قام المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية شملت عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز اطسا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسيه حياة كريمة وحل مشكلات المواطنين.

وخلال جولته تفقد رئيس المركز سير العمل بمشروعات المبادرة بقريتي قلهانة وقلمشاه، وذلك بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمهندس حاتم مصطفى منسق مبادرة حياة كريمة بمركز اطسا، وشملت أعمال الوحدة المحلية ومكتب التموين ومكتب البريد ومكتب التضامن الاجتماعي من خلال المجمع الخدمي بقرية قلهانه.

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا، جميع العاملين بالمجمع الخدمي بضرورة الالتزام بالتواجد خلال فترات العمل وتلقي طلبات المواطنين من خلال المركز التكنولوجي والعمل على سرعة حل المشكلات أولا بأول، كما قام رئيس المركز بتقديم شرح وتوضيح لجميع العاملين بالمركز التكنولوجي حول تحديد طبيعة العمل الخاصة لكل منهم والاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة المقامة من خلال مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" مثل المجمع الخدمي وكيفية الإستفادة من هذه المشروعات.

وفي نفس السياق قام رئيس مركز ومدينة اطسا بتفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بقرية قلهانه، الجاري إنشاءها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال المتبقية وتسليم الموقع في الموعد المحدد إلى مديرية الصحة للبدء في العمل من خلال الوحدة الصحية وذلك لتطبيق المنظومة الجديدة لوزارة الصحة لتخفيف العبء على مواطني وقاطني الريف المصري.

استجابة لشكاوى المواطنين.. تسليك خط خفض المنسوب بعزبة قلمشاه

على صعيد آخر وبناء على شكاوى المواطنين قام “شاكر” بتفقد أعمال تسليك خط خفض المنسوب بعزبة قلمشاه الناتجه عن أعمال توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعلى الفور كلف رئيس المركز بإحضار جهاز النافوري الخاص بالصرف الزراعي بعد التنسيق مع السيد المهندس وكيل وزارة الري بالفيوم، كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية المجاورة للقرية بإرسال جرارات الكسح لشفط ورفع جميع المياه الناتجه عن سدة خط خفض المنسوب بالتوازي مع أعمال جهاز النافوري.

وخلال أعمال تسليك خط خفض المنسوب وجه رئيس المركز مهندسي الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي والشركة المسند إليها أعمال توصيل الصرف الصحي بعزبة قلمشاه، بالعمل على سرعة البدء في مسافة ال 300 متر المتبقية بالقرية، بعد ما تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتسهيل وتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها وسرعة الإنجاز في أعمال نهو المشروع وتسليمه في اقرب وقت ممكن تفاديا لعملية الانسدادات في خط خفض المنسوب بالقرية.