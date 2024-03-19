توحيد شكل شهادة الدراسات العليا بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم الثلاثاء، الموافق 2024/3/19، أنه سوف يتم تشكيل لجنة لتوحيد شكل الشهادات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، مشيرا أن اللجنة سيكون منوط بها أيضا توحيد ترجمتها باللغة الإنجليزية لتكون متطابقة مع اللغة العربية بالشهادة، مؤكدا أنه سوف يتم الوصول لأفضل تصميم ليكون تصميمها موحد و بشكل يليق بجامعة الإسكندرية وطلابها.

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية أمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة من الهيئة والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

و كما وافق المجلس علي مذكرة التعاون بين كلية الأعمال وجامعة Bournemouth university والخاصة بتبادل الطلاب خلال الصيف القادم من أجل التدريب والمشاركة البحثية، كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة lovely professional University, phagwara, India بشأن التعاون في مجالات العلوم والفنون، ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية الاعمال جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث بالقاهرة لتقديم برامج مهنية من خلال مركز التدريب وتنمية القدرات التابع للمركز.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من الدكتورة أمل خليفة، المشرف العام علي الإدارة العامة لشئون المكتبات عن زيارة معمل الترميم الخاص بالمتحف المصري الكبير، والتقرير الخاص بزيارة معمل الترميم الخاص بمتحف الفن الإسلامي.

