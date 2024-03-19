إدخال 41 مصابا فلسطينيا و247 شاحنة مساعدات لغزة عبر ميناء رفح البري

دخل عبر ميناء رفح البري، اليوم الثلاثاء، 41 مصابا فلسطينيا (منهم 11 مريضا بالأورام)، و91 مرافقا لهم قادمين من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات محافظات الجمهورية.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري، بأنه تم أيضا اليوم، عبور 300 من أصحاب الإقامات، و106 أشخاص يحملون جوازات مصرية، و114 آخرين يحملون جوازات أجنبية.

ولفت المصدر إلى أنه تم عبور 247 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، منها 72 شاحنة عن طريق ميناء رفح البري، و 175 شاحنة من معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة.

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الأزمة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأعربا عن قلقهما إزاء العدد المتزايد من الضحايا.

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) :" لقد ناقش الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين والتدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة"

وأشار إلى أن الرئيس الروسي نقل إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمنياته الطيبة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والشعب الإيراني؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك وبداية عيد الربيع "النوروز".

كما تم اتفق بوتين ورئيسي على مواصلة تنسيق الإجراءات التي تتخذها روسيا وإيران على المنصات المتعددة الأطراف، وذلك في إطار منظمة شنجهاي والبريكس، التي انضمت إليها إيران كمشارك كامل.

وقد أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في مجموعة البريكس مطلع يناير الماضي، وكانت طهران قد قدمت طلب العضوية في يونيو 2022.

الاحتلال الإسرائيلي يُصعّد من اعتقال مُحرري "صفقة التبادل" التي تمت في نوفمبر الماضي

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من اعتقال مُحرري "صفقة التبادل" التي تمت في شهر نوفمبر الماضي، في إطار بنود اتفاق التهدئة، ليرتفع عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحررين إلى (13)، أبقى الاحتلال على اعتقال (11) منهم، كان آخرهم المحررة روضة أبو عجمية التي اعتقلت يوم أمس من مخيم الدهيشة.

ومن بين من أُعيد اعتقالهم ثلاثة أطفال أقل من 18 عامًا وهم: (محمد أنيس ترابي 17 عامًا من نابلس، أحمد وليد خشان 17 عامًا ونصف العام من جنين، موعد عمر عبد الله الحاج 17 عامًا من أريحا).

وجرى اعتقال أربعة آخرين تجاوزا سن الطفولة وهم: (يوسف عبد الله الخطيب 18 عامًا من أريحا حيث جرى تحويله مجددًا إلى الاعتقال الإداريّ لمدة خمسة شهور، وأحمد نعمان أبو نعيم 18 عامًا من رام الله جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ويحيى محمد ارحيمية جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وعبادة حسام خليل 19 عاما من رام الله)، حيث جرى تحويله كذلك للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ من بين المحررين الذين أعيد اعتقالهم أربعة معتقلات، وهم: أسيل سميح خضر (22 عامًا) من رام الله وما تزال موقوفة، إضافة إلى حنان البرغوثي (60 عامًا) من رام الله وهي شقيقة المعتقل نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 44 عامًا في سجون الاحتلال، حيث جرى تحويلها للاعتقال الإداري، والمعتقلة ولاء طنجة من نابلس وما تزال موقوفة، بالإضافة إلى المعتقلة روضة أبوعجمية.

يُشار إلى أنّه وضمن إطار صفقة التبادل التي تمت ضمن اتفاق التهدئة جرى الإفراج عن 240 من المعتقلات والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.

يذكر أنّ الاحتلال انتهج وما يزال سياسة إعادة اعتقال المحررين واستهدافهم، حيث شكّلت قضية اعتقال المحررين ضمن صفقة "تبادل الأسرى"، التي تمت عام 2011، من أخطر القضايا التي واجهها الأسرى المحررون على مدار السنوات الماضية.