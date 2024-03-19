إنشاء نادى ريادة الأعمال بجامعة الفيوم

عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم 202 برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 25 ماجستير، و23 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وقد ناقشَ المجلسُ مقترح إنشاء (نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم)، كما ناقشَ المجلس -أيضًا- تشكيل الفريق التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة؛ في ضوء المادة 8 من لائحة الوحدة.

كما وافق المجلس -أيْضًا- على التعديلات التي أُجْرِيَتْ على البرنامج المشترك بين كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتربية الرياضية بجامعة الفيوم، تحت عنوان (تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة) بمرحلة الدرسات العليا (الدبلوم، والماجستير)، بناءً على موافقة مجلس الكُلِّيَّتَيْنِ.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

ورشة عمل فى كلية السياحة والفنادق

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق فى جامعة الفيوم ، ورشة العمل التي نظمها مركز معلومات الجامعة، حول دور المركز في التحول الرقمي وميكنة خدمات الجامعة، تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو السعود وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا ومدير مركز معلومات جامعة الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، حاضرت خلال الورشة مهندسة حسناء فؤاد مسؤولة التدريب بمشروع الشبكات وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية.

تناولت " فؤاد" خلال الورشة عرضًا لأعمال تطوير البنية التحتية بمركز معلومات الجامعة، وزيادة سرعة الإنترنت داخل الجامعة، وشرحت أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع الشبكات، كتفعيل البريد الإلكتروني للطلاب على مايكروسوفت ما يتيح للطلاب فرصة الحصول على النسخ الأصلية لبرامج مايكروسوفت، ويقدم المشروع دورات تدريبية في مجال أساسيات الشبكات وأمن المعلومات وحماية الشبكات، كما يقدم كامب للأطفال من أبناء العاملين بالجامعة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

واضافت أن مشروع الشبكات يضم عددًا من المنصات منها منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة ومنصة اللغات والترجمة، وتقدم عددًا من الخدمات منها امتحان اللغات والاختبار الأكاديمي. كما يضم المشروع منصة الكتاب الاليكتروني ومنصة ضمان الجودة.

وأشارت لمشروع نظم المعلومات الاداريه ويقدم خدمات اعلان نتائج الطلاب بمرحلتي البكاء والليسانس والدراسات العليا وتسجيل الطلاب والتقديم للمدن الجامعية وخدمة الدفع الاليكتروني.

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