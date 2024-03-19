وكيل صحة سوهاج يجتمع بمديري الإدارات الفنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس

عقد صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إجتماع موسع بديوان عام المديرية مع مديري الإدارات الفنية، وبحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية ومديري العموم، وبمشاركة مديري الإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة، والمستشفيات التابعة للقطاع الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشه آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وبدأ وكيل وزارة الصحة الإجتماع بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مجهوداتهم المبذولة لخدمة أهالينا من المرضى وناقش "محروس" و الحضور كل ما يتعلق بالقطاع الصحي بالمحافظة مؤكداً على دعمه الكامل للجهود التي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور مشدداً على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة وكذلك لسير العمل و متابعة أعمال التطوير القائمة بالمنشأت المختلفة و كذلك متابعة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانتها بصورة دورية ،كما شدد أيضاً على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد موضحاً أنه تم إضافة 4 وحدات جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقوم هذه الوحدات بتقديم الخدمة الطبية للمرضى دون احتياجهم للسفر لتقييم وعرض حالتهم علي الأستشاريين و الأساتذة في التخصصات النادرة .

وأشار وكيل صحة سوهاج، إلى ضرورة تكثيف عمل المبادرات الرئاسية والتوسع في تقديم خدماتها للمواطنين مضيفاً أيضاً ان خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج ستقدم خدماتها بعدد من المنشات الصحية خلال الفتره المسائية

ويأتي ذلك الإجتماع ضمن عدد من الإجتماعات المكثفة لوضع آليات وخطط العمل ومناقشتها وكذلك ضمن إجراءات متابعة وتقيم العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة والسعي الدائم لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين .