إعلام القصير ينظم ندوة بعنوان "القوات المسلحة حصن أمان للمصريين"

نظم مركز إعلام القصير ندوه بعنوان" القوات المسلحه حصن أمان للمصريين" ضمن احتفالات قطاع الاعلام الداخلي بالهيئه العامه للاستعلامات بيوم الشهيد أحياء لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 على جبهه قناه السويس اثناء حرب الاستنزاف.

وأقيمت الندوه بقاعه مدرسه كمال الدين حسين همام الثانويه العسكريه بنين وحاضر فيها القائد العسكري للمدارس الثانويه باداره القصير التعليمية.



وبدأ اللقاء محمد ممدوح مدير مركز اعلام القصير بالحديث، عن أهمية توعية الاجيال بالتضحيات التي قدمها الشهداء من اجل الوطن وان ما نشعر به حاليا من امن وامان ليس وليد صدفه وانما نتاج لتضحيات عديده لابنائنا في القوات المسلحة.



وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو غرز قيم التضحيه والولاء والانتماء في نفوس الاجيال القادمه وتثقيف الطلاب بمكانه الشهيد ودوره في الدفاع عن وطنة.



واستكمل القائد العسكرى الحديث عن تاريخ العسكرية المصرية وبسالتها في كل الحروب التي خاضتها مصر بدايه من اعوام 1948 و 1956 و 1967 وحروب الاستنزاف ووصولا لحرب اكتوبر 1973، لافتًا إلى ما ننعم به في مصر حاليا هو نتيجه لتضحيات رجال صدقوا مع الله وضحوا بارواحهم فداء للوطن .



وأكد على ضروره تحصين ابنائنا حاليًا من حروب الجيل الرابع وما تقوم به من تشكيك في الرموز السياسية والدينيه لضرب وزعزعه العقيده ونزع الثقه سياسيا ودينيا موضحا ان حروب الجيل الرابع تتضمن الحروب بالوكاله وتفتيت الجيوش كما حدث في سوريا واليمن وليبيا والسودان وايضا الحصار الاقتصادي للدوله.