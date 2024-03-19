مدرب مصطفى محمد السابق يعود لقيادة نانت من جديد

أعلن نانت الفرنسي عودة كومباريه لقيادة الفريق من جديد خلفا للمدرب جوسلين جورفينيك الذي أقيل لسوء النتائج.

وكان كومباريه مدربا لنانت في الفترة ما بين 2021 حتى إقالته في شهر مايو الماضي من عام 2023، قبل أن يعود من جديد في ولاية ثانية.

وكان رفقاء مصطفى محمد المحترف في صفوف نادي نانت خسروا في مباراتهم الأخيرة في مسابقة الدوري الفرنسي أمام ستراسبورج يوم السبت الماضي بنتيجة 3-1.

ويعيش نانت ظروفا صعبا بسبب النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق الفرنسي ويعتبر خسارة ستراسبورج الثالثة على التوالي، و15 في الموسم الحالي.

يقع نانت في المركز السادس عشر ويملك في رصيده 25 نقطة ، بفارق نقطة للخروج من شبح الهبوط عن أقرب منافسيه لوريان ومونبيليه.