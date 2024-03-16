مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ستراسبورج، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.



ويقود الدولي المصري مصطفي محمد تشكيل نانت أمام ستراسبورج، في المباراة المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم السبت.

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: إيراي كوميرت، جان شارل كاستيليتو، كيلفن أميان، ناثان زيزي.

خط الوسط: تينو كادوير، موسى سيسوكو، بيدرو شيريفيا.



الهجوم: مولي - مصطفى محمد، موسيس سيمون.



ويحتل نانت المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 25 نقطة.

ونجح مصطفى محمد في خطف الأنظار إليه خلال الموسم الحالي، بعدما لعب 21 مباراة، سجل خلالهما 7 أهداف.