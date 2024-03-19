"موقفنا من القضية الفلسطينية معروف".. نجوم لانش بوكس يردوا على مهاجمة الجمهور للمسلسل

حرصت الفنانة جميلة عوض، على الرد على الاتهامات الموجهة لمشهدها في مسلسل لانش بوكس الحلقة الثامنة، و ذلك عبر موقع X (تويتر مسبقا).

وقالت جميلة عوض، عبر حسابها قائلة : " كان مكتوب في السيناريو إنه أسمر والممثل اللي جه طلع أشقر واسمه ياسين والمفروض إننا مش متأكدين من اسمه بدلنا كلمة واحده من أسمر لأشقر".

وتابعت "المفروض تكونوا عارفين إن دي حاجة مستحيل : تحصل بقصد مش نثير فتن وأظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية".

فيما اعتذر مخرج مسلسل "لانش بوكس" هشام الرشيدي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلًأ "اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة" مضيفًا أن القضية الفلسطينية لم ولن تكون في يومًا من الأيام مجالًا لأي شيء آخر سوى الدعم والاحترام داعيًا إلى الله أن يصبر أهل فلسطين ويعينهم فيما يعيشونه.



وكانت تصدرت الحلقة الثامنة من مسلسل لانش بوكس للنجمة غادة عادل، تريندات السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار مقطع الفنانة جميلة عوض والذي اعتبره الجمهور استخفاف بأحزان الشعب الفلسطيني ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك لتشابه المشهد مع مشهد لأم فلسطينية تبحث عن ابنها، قائلة : "محدش شاف يوسف ياولاد ابيض وحلو وشعره كيرلي.

وكانت جميلة عوض، تعرضت للسرقة من أحد الأشخاص وقالت خلال المشهد عندها وصفها للشخص ، : " يوسف" أو "ياسين"، ووصفته بأنه (أشقر كده شعره كيرلي وحليوة).

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لانش بوكس، للنجمة غادة عادل التي تشارك به في السباق الرمضاني الجاري ٢٠٢٤، احداث مثيرة.

واستعرضت الحلقة استكمال العصابة بسمة (غادة عادل) و ندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد) العمل في غسيل الأموال لزيادة دخلهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات ابنائهم.

وشهدت الحلقة سرقة ندى خلال مقابلاتها لأحد الأشخاص، ما جعلها تبحث عنه خلال أحداث الحلقة الثامنة.

وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة، ما جعلهم ينتظرون عرض الحلقة التاسعة المقرر طرحها بعد ساعات.

مواعيد مسلسل لانش بوكس

وينطلق عرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

قصة مسلسل لانش بوكس

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

عودة غادة عادل للدراما

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.