بتكلفة 8 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال رصف طريق أبشواي / أبوكساه السياحي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال رصف طريق أبشواي / أبوكساه السياحي، بطول 2.5 كم، بتكلفة 8 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال التفقد، أشار محافظ الفيوم، إلى أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بجانب أعمال تركيب الانترلوك، فضلا عن تطوير وتجميل الميادين.

وأكد محافظ الفيوم، الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على ارض المحافظة، ومنها مشروعات الرصف، مشددا على تنفيذها طبقا للمعايير الفنية والمقاييس الهندسية اللازمة، لرفع كفاءة البنية الأساسية لها.

افتتاح عدد من الاقسام

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى أبشواي المركزي، بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة يعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية.

شملت الافتتاحات، قسم عناية الأطفال، وهو قسم مستحدث، تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، ويضم عدد 5 أسرّة مجهزة بالمونيتور للعناية المتوسطة للأطفال، ويخدم القسم شبكة غازات كاملة "أكسجين، وشفط، وهواء" ومضخة محاليل لكل سرير عناية، كما شملت الافتتاحات أيضاً توسعات وحدة الغسيل الكلوي، التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وتضم 61 ماكينة غسيل، منها 4 ماكينات جديدة لمصابي فيروس (B)، واستمع المحافظ، لشرحٍ تفصيلي حول الخدمات التي تقدمها الوحدة، وآليات عملها، وأعداد المترددين عليها.

كما قام المحافظ، بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفى، تفقد خلالها عدداً من الأقسام والوحدات العلاجية، للوقوف علي مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين علي المستشفي، كما اطمأن المحافظ على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة تولى قطاع الصحة اهتماماً بالغاً، وتعمل على تطويره أولاً بأول، لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين،

موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي دائماً ما يؤكد على ضرورة الارتقاء بهذا القطاع الهام لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.